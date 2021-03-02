Японские ученые разработали эффективную методику выращивания искусственного мяса

02.03.2021, 22:10, Разное

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Японские исследователи в результате исследовательской работы разработали новый метод, позволяющий создавать искусственное мясо говядины с использованием стволовых клеток. Полученный материал не отличается по основным качествам от натурального, а также обладает рядом других достоинств.

В процессе своей научной работы биотехнологи, представляющие Токийский университет (Япония), создали аналог технологии, используемой специалистами по регенеративной медицине и позволяющей наращивать и восстанавливать мышцы. Для сравнения, медики таким образом воссоздают утерянные мышечные ткани посредством выращивания тонких слоев волокон их стволовых клеток, укладывая их друг на друга особым образом. Для проверки исходной гипотезы руководитель исследования Сёдзи Такеути и его коллеги подготовили несколько каркасов, созданных из гидрогеля и полимеров, весьма похожих по своей структуре на основу мышечных волокон. Затем данные каркасные конструкции засеяли стволовыми клетками, простимулировали “сооружение” электротоком и в конце собрали с него аналог мышечной ткани коровы. Итогом стали вполне реалистично выглядящие мясные фрагменты, имеющие площадь около 1 см2 и толщину в несколько миллиметров каждый. Главным позитивным моментом стало то, что полученное мясо, как в сыром, так и в жареном виде, по прочности, структуре, окраске и прочим другим свойствам ничем не отличалось от натурального.

Примечательно, что первые в мире образцы искусственного мяса коллеги японских специалистов создали еще семь лет назад, однако его нынешняя стоимость на уровне более тысячи долларов США за килограмм считается абсолютно не рентабельной. Более того, подобный материал, по мнению экспертов, не является привлекательным по вкусу, а на вид напоминает жидкий фарш, а не мышцы. Как объяснили исследователи, причиной этому является неестественная структура мяса, выращенного исключительно из стволовых клеток, а также отсутствие в таких волокнах полного набора клеток, характерного для настоящей говядины или свинины.

К слову, японские разработчики упомянули, что полученный ими инновационный мясной материал не содержит в себе бактерий, что выгодно отличает его от реальной говядины. Это позволяет ему сохраняться дольше и наделяет, как надеются ученые, особенной привлекательностью для потенциальных потребителей. Материалы научной работы были опубликованы в издании Science of Food.

Источник: nauka.tass.ru