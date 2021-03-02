 

Саркози задумался об обращении в ЕСПЧ

02.03.2021, 21:52, Новости дня
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Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что французский суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием.

«Я обжаловал решение (суда), возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», – сообщил экс-президент газете Figaro, передает РИА «Новости».

1 марта бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как трактовать приговор влиятельному французскому политику.



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