Постпред РФ при ЕС спрогнозировал ответ на антироссийские санкции

02.03.2021, 21:52, Новости дня

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Россия ответит на очередные санкции со стороны ЕС, а объяснить политическую привязку новых ограничений к Навальному очень трудно, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Я думаю, что постепенно все-таки здесь в Европе, по крайней мере, приходит осознание того, что ресурс вот этот санкционный, так называемый, он уже практически исчерпан, потому что результата от этих односторонних рестрикций практически нет, если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы и, я могу заверить, что будут иметь место и сейчас», – сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24», информирует РИА «Новости».

Он также добавил, что вопрос об ответе на санкции будет решаться на политическом уровне в Москве.

Чижов также добавил, что политическая привязка россиян, которые попали в новый ограничительный список ЕС, к российскому блогеру Алексею Навальному логически труднообъяснима

«Насчет мягкости или жесткости, я думаю, это вопрос не принципиальный, а принципиален сам факт появления подобного списка, подобной мотивировки, которая, надо сказать, для любого неангажированного специалиста и юриста будет выглядеть достаточно странно. Я уж не говорю о том, что четырех достойнейших представителей, руководителей российских силовых структур связывают с человеком по фамилии Навальный, это явно политическая такая привязка, которая логически труднообъяснима», – цитирует Чижова ТАСС.

Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» РФ из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.