Конфликт между Азербайджаном и Арменией

02.03.2021, 21:34, Разное

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Израильская система ПРО “Barak-8” сбила российскую ракету “Искандер” которой Ереван обстрелял Баку

В последние дни нагорно-карабахского конфликта, когда Москва настаивала на прекращении огня, РФ призвала Ереван запустить ракету по Азербайджану

Российские официальные лица проводят презентацию ракеты “Искандер М” на 4-м международном военно-техническом форуме в августе 2018 года в Кубинке. (AFP)

By Ragip Soylu in Ankara Published date: 1 March 2021

В ноябре, во время войны в Нагорном Карабахе, Армения запустила по крайней мере одну баллистическую ракету малой дальности «Искандер» российского производства по Баку, но она была сбита Азербайджаном, сообщил Middle East Eye высокопоставленный чиновник, информированный об инциденте.

Армения и Азербайджан, после шести недель ожесточенных боев в ноябре, при посредничестве РФ и Турции, договорились о прекращении огня после захвата азербайджанской армией стратегически важного города Шуша (известного как Шуши по-армянски).

По словам высокопоставленного чиновника, РФ призвала Армению использовать ракеты «Искандер» и оказала техническую поддержку их запуску, чтобы вынудить Азербайджан, стремительно захватывавший территории, дать [Армении] шанс на заключение соглашения о прекращении огня.

«Это встревожило азербайджанских официальных лиц. Но система ПРО, эксплуатируемая азербайджанскими военными, израильская Барак-8, сбила ракету». – Высокопоставленный чиновник

«Баллистическая ракета «Искандер» была запущена Ереваном прямо по столице [Азербайджана] за несколько дней до прекращения огня. Это встревожило азербайджанских официальных лиц. Но система противоракетной обороны, эксплуатируемая азербайджанскими военными, израильская Барак-8, сбила её», – сказал чиновник.

«Дальнейшее использование этих ракет действительно могло обострить ситуацию на местах. И я думаю что это, среди прочего, убедило руководство Азербайджана пойти на прекращение огня».

В ноябре высокопоставленный военный чиновник Армении, принимавший участие в войне, заявил журналистам, что Ереван действительно выпустил ракету малой дальности по Азербайджану.

«[«Искандер»] использовался во время войны, но я не скажу где», – сказал, согласно сообщению агентства Bloomberg, генерал-полковник Мовсес Акопян, после того, как он ушел с поста главы службы военного контроля министерства обороны.

РФ также поставляла в Ереван военное снаряжение во время войны, «насколько позволяла их совесть», добавил он.

В Азербайджане имеется действующая наземная версия системы «Барак-8» с 12 пусковыми установками и 75 ракетами класса «земля-воздух», которые можно было бы использовать для уничтожения таких ракет, как «Искандер». Система была приобретена Азербайджаном в 2018 году и прошла испытания.

Video of the Armenian Iskander launch pic.twitter.com/keTt7IT2MG — Fabian Hinz (@fab_hinz) November 9, 2020

Видеозапись, появившаяся в социальных сетях за несколько часов до объявленного 9 ноября прекращения огня, показала, что Армения запустила ракету «Искандер» по территории Азербайджана.

Джан Касапоглу, директор по оборонным исследованиям турецкого аналитического центра EDAM, сказал MEE, что системы «Искандер» являются мобильными и что Баку находится в пределах досягаемости [для пусков «Искандеров»] из Нагорного Карабаха.

«Вполне вероятно, что армяне пытались атаковать Баку с помощью «Искандера» в качестве последнего средства, чтобы оказать давление на Азербайджан с целью прекращения огня», – сказал он. «Использование «Искандера» совпадает с усилиями Армении по сдерживанию в Азербайджана в ходе войны, поскольку они были подавлены технологическим превосходством Азербайджана на поле боя».

В начале конфликта армянские военные нанесли удар по Азербайджану ракетами «Точка» и «Скад». Касапоглу предположил, что вполне понятно, что Армения прибегнет к более продвинутым моделям, таким как «Искандер», поскольку ее положение становится всё более тяжелым.

«Конечно, использование этих средств против гражданского населения, поражаемого армянскими ракетами, было военным преступлением», – добавил он.

Касапоглу, который на этой неделе опубликует отчет об использовании Арменией систем «Искандер» во время войны на основе информации из открытых источников, сказал, что его исследование предполагает, что Армения запустила ракету за 24 или 48 часов до прекращения огня.

«Мы считаем, что русские сыграли свою роль, поскольку командным центром пусков ракет совместно руководят армяне и российские военные».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на прошлой неделе группе журналистов, что Армения выпустила несколько баллистических ракет по территории Азербайджана, и страны региона смогли их отследить.

В октябре ракетные удары Армении привели к жертвам среди гражданского населения во втором по величине городе Азербайджана Гяндже. Азербайджан сообщил, что как минимум две ракеты дальностью 300 км упали в прилегающих к Баку районах.

И азербайджанские и армянские силы были обвинены в военных преступлениях и в грубых нарушениях правил ведения военных действий в Нагорном Карабахе, спорной горной территории на южном Кавказе.

Внутренние противоречия в Армении

Разоблачение применения «Искандера» произошло в то время, когда Армения переживает период серьезной политической нестабильности из-за публичного спора между премьер-министром Николом Пашиняном и военными лидерами, который разгорелся на прошлой неделе по поводу эффективности ракет «Искандер» во время войны.

Азербайджан объявил о полной победе в Нагорном Карабахе после того, как его, поддерживаемые Турцией, силы сокрушили армянское сопротивление его наступлению.

Пашинян сказал в интервью на прошлой неделе, что ракеты не взорвались или имели лишь 10 процентов эффективности, потому что они могли быть устаревшими.

Его замечания были быстро осмеяны одним из высокопоставленных военных, Тиграном Хачаряном, первым заместителем начальника Генштаба, который был быстро отправлен в отставку премьер-министром.

В четверг военные ответили ультиматумом, потребовав отставки Пашиняна из-за его «неспособности» принять разумные решения в критический момент после поражения в Нагорном Карабахе.

Пашинян назвал это заявление «попыткой государственного переворота» и попытался уволить высшее военное руководство, но не смог заручиться необходимой поддержкой президента Армена Саркисяна.

После нескольких дней протестов и того, что военные твердо стояли на своих позициях, Пашинян в понедельник сделал шаг назад , заявив через своего пресс-секретаря, что он не был «должным образом проинформирован» о ситуации.