Ваши поправки? Так исполняйте!

02.03.2021, 21:32, Разное

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Мосгорсуд, как и Минюст, не является компетентным органом, чтобы оспорить решение ЕСПЧ по делу Навального.

Мосгорсуд обнародовал полный текст апелляционного постановления судьи Дмитрия Балашова по делу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, которое было провозглашено 20 февраля. По фабуле оно не отличается от постановления Симоновского суда от 2 февраля, но дополнено отповедью в адрес ЕСПЧ, который со своим требованием освободить Навального из-под стражи «встрял» как раз между решениями первой и второй инстанций.

Мосгорсуд согласился с тем, что «с 20 августа по 23 сентября 2020 года Навальный находился на лечении». Сначала в больнице № 1 г. Омска, а впоследствии в клинике «Шарите» г. Берлина. Но после этого препятствий, чтобы прийти и отметиться во ФСИН, у него не было. 16 октября ФСИН направил ему предупреждение о явке 23 октября, которое было проигнорировано. «Установить местонахождение осужденного не представилось возможным», и 29 декабря Навальный был объявлен в розыск, что ни им, ни его защитой не обжаловалось.

Оставаясь в Берлине на амбулаторном лечении, Навальный мог и не узнать о предупреждении, направленном ФСИН по его московскому адресу, как и об объявлении его в розыск. Зато весь мир знал, где он в это время находился, — и только ФСИН «не знал». Эту «фабулу» Мосгорсуд скопипастил из решения Симоновского суда, но дальше в его определении начинается путаница.

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Судья Балашов отказался принять во внимание решение ЕСПЧ, «поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы РФ».

Судья ссылается на «решение ЕСПЧ от 17 февраля» и «усматривает из текста», что речь идет не об обращении к нему (к суду), а об «обращении Комитета министров ЕСПЧ в адрес правительства России».

Вопреки мнению судьи Балашова, Комитет министров — это орган Совета Европы, а не ЕСПЧ. Решение ЕСПЧ об обеспечительных мерах в отношении Навального принято 16-го, а не 17 февраля. Речь идет не об «указаниях ЕСПЧ судам РФ», которых тот давать, разумеется, не вправе, а о документе, которым Комитет министров Совета Европы сопроводил решение ЕСПЧ. По его смыслу в местах лишения свободы Навальному грозит опасность. Прямо о том, что она исходит от российских спецслужб, конечно, не говорится — это было бы некорректно с дипломатической точки зрения, — но именно это имеется в виду.

Комитет министров Совета Европы не просит ответа Мосгорсуда — он обращается «к России» как участнику Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ему все равно, какой орган власти в РФ исполнит требование освободить Навального до окончательного решения его дела по существу.

И министр юстиции Чуйченко, взявшийся спорить с ЕСПЧ в тот же день, и судья Мосгорсуда Балашов могли бы доложить Совету Европы об исполнении требования ЕСПЧ. Это мог бы сделать даже Дмитрий Песков, тоже выступивший со своим сардоническим комментарием в адрес ЕСПЧ, и это было бы нормально. Но никто из перечисленных должностных лиц не уполномочен давать заключение о неисполнимости решений ЕСПЧ на территории РФ.

Как мы уже сообщали («Новая» № 18–19), ситуация неисполнимости решений ЕСПЧ была предусмотрена при внесении поправок в Конституцию РФ прошлым летом. В соответствии с п. 5.1 (в новой редакции) ст. 125 Конституции «разрешать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов… в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности исполнения решения… международного (межгосударственного) суда…, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации» компетентен только Конституционный суд РФ.

Сами же создали механизм — так давайте ему следовать. Тем более мы видим, что судьи общей юрисдикции путаются в вопросах, связанных с компетенцией ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы. Конституционному суду тоже будет нелегко обосновать неисполнимость освобождения Навального из-под стражи, но он постарается.

Леонид Никитинский

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