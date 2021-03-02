“COVID-коллаборант!” – “Держите себя в руках!” Гончаренко и Степанов поспорили из-за количества прививок, сделанных украинцам. Видео

02.03.2021, 21:24, Новости дня

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1 марта в программе “Свобода слова” на украинском ICTV нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко и министр здравоохранения Максим Степанов устроили перепалку.

Гончаренко заявил, что при нынешних темпах на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет. “Мы будем ждать 200 лет, при том, что Украина начала вакцинацию последней в Европе, когда уже и Зимбабве начала вакцинацию?” – спросил он. Также Гончаренко обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в недостаточном количестве тестов.

– Ну, такой себе COVID-коллаборант, – прокомментировал его позицию глава Минздрава и пообещал, что темпы вакцинации будут расти ежедневно.

– Держите себя в руках, коллаборант – это вы! – возмутился Гончаренко.

Отметим, первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Covishield привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на вечер 1 марта в Украине сделали почти 5 тыс. инъекций.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. За первый день заявки подали более 44 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

По словам главы Минздрава, изменения в календарный план позволят использовать остатки вакцин для общественных деятелей, публичных персон (чтобы популяризировать вакцинацию) и для людей с других этапов.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.