 

Украинская делегация в ТКГ назвала главное условие реализации соглашений по Донбассу

02.03.2021, 21:24, Новости дня
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Россия должна взять на себя полную политическую ответственность за реализацию решений нормандского и минского форматов. Их механизмы являются основой для реализации политической части соглашений по Донбассу, говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), опубликованном в соцсети Telegram.

2 марта состоялось 150-е заседание ТКГ в рабочих подгруппах.

Представители украинской делегации отметили, что основой урегулирования ситуации на Донбассе является четкое выполнение совместных решений, принятых в нормандском и минском форматах. Они содержат механизмы, которые в дальнейшем стали бы основой для реализации политической части соглашений, говорится в сообщении.

“Но для этого должно быть выполнено главное условие – российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне”, – отметили в украинской делегации ТКГ.

В то же время РФ уклоняется от признания такой ответственности и продолжает настаивать, что она является лишь посредником в конфликте на уровне ФРГ с Францией и ОБСЕ.

В гуманитарной подгруппе РФ снова заблокировала вопрос открытия работы контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) со своей стороны, несмотря на пропуск гуманитарного конвоя Организации Объединенных Наций 1 марта через КПВВ “Счастье”.

“Российская делегация пытается подчинить все вопросы (гуманитарные, вопросы безопасности, экономические) своей политической цели – заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квазигосударственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта”, – говорится в сообщении.

Украина расценивает такие заявления как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей.

“Такие попытки не будут иметь успеха и получат надлежащую оценку со стороны международного сообщества. Российская сторона упорно идет по пути дальнейшей международной изоляции”, – заявили в украинской делегации.

15 февраля глава украинской делегации Леонид Кравчук заявлял, что Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ “практически невозможно”, говорил первый президент независимой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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