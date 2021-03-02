Вакцину AstraZeneca одобрили в Украине по заявке фирмы, которая торгует мясом и одеждой

02.03.2021, 21:24, Новости дня

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Индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы, созданной три месяца назад, сообщает издание “Буквы”, ссылаясь на регистрационную документацию (.doc).

Согласно документам, вакцину Covishield зарегистрировать просила организация с ограниченной ответственностью “ГРЕЙС ОФ ГОД”.

Скриншот: bykvu.com

Согласно данным сервиса You Control, фирма была создана три месяца назад (4.11.2020). Размер ее уставного капитала – 28 тыс. грн, а руководителем указанный Кумар Пранаав.

Основным видом деятельности фирмы указан торговля фармацевтическими товарами. Помимо этого компания также занимается оптовой торговлей фруктами, овощами, мясом и молочными продуктами. Также она торгует одеждой, косметикой, ювелирными товарами и другими.

Что касается руководителя фирмы, то как выяснили журналисты, он является главой еще одной компании “АЕОН БІОТЕХ”, созданной в тот же день, что и “ГРЕЙС ОФ ГОД”. Виды деятельности у обеих фирм одинаковые. Издание “Буквы” предполагает, что эти фирмы являются так называемыми “однодневками”, а “АЕОН БІОТЕХ” в будущем может фигурировать в государственных контрактах.

“Буквы” также отмечают, что еще одним руководителем “АЕОН БІОТЕХ” является Вирды Бикрам Джит Сингх, который занимает должность заместителя генерального директора по снабжению в “АрселорМиттал Кривой Рог”. Журналисты подчеркивают, что ранее должность главного закупщика этой компании занимала нынешняя руководительница Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская. В то же время Песчанскую называют подругой первой леди Елены Зеленская, хотя сама она опровергает это.

В июне прошлого года журналисты “Прямого” заявили, что сестра Ольги Песчанской Светлана Пещанская руководит делами президента Владимира Зеленского в Италии.

В компании Crown Agents, которая постановлением Кабмина определена как закупщик COVID-вакцины для Украины, объяснили, что фирму, которая подала на регистрацию вакцину CoviShield в Украине, определял производитель этой вакцины индийский Serum Institute, пишет Liga.net.

“Документы на регистрацию вакцины подает компания, которая определяется производителем. Ее проводит государственный экспертный центр. К регистрации Crown Agents не имеют отношения. Этот вопрос лучше адресовать производителю”, – заявила глава представительства Crown Agents Татьяна Коротченко.

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Covishield привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на вечер 1 марта в Украине сделали почти 5 тыс. инъекций.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Минздрав ожидает поставку препарата CoronaVac до 6 марта, отмечал Степанов. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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