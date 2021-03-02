“Народ Украины, ты не один, мы на твоей стороне”. После визита на Донбасс глава Евросовета написал твит на украинском

02.03.2021, 21:24, Новости дня

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После визита в Украину и посещения контрольного пункта “Счастье” в Луганской области вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Европейского совета Шарль Мишель обратился в Twitter к народу Украины на украинском языке.

“Реальность, за которую стыдно – в 2021 люди продолжают гибнуть на востоке Украины. Следует остановить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня. Санкции против России будут действовать до тех пор, пока не будут в полном объеме выполнены Минские соглашения. Народ Украины, ты не один. Мы на твоей стороне”, – написал он.

Реальність, за яку соромно – у 2021 люди продовжують гинути на сході України. Слід зупинити бойові дії і дотримуватись режиму припинення вогню. Санкції проти Росії діятимуть доти, доки не будуть у повному обсязі виконані #Мінськіугоди. Народе * , ти не наодинці. Ми на твоєму боці pic.twitter.com/SlQ2JgxssW

— Charles Michel (@eucopresident) March 2, 2021

Сегодня Мишель подчеркнул, что Россия является участником конфликта на Донбассе и не продвинулась в реализации Минских соглашений, а значит, экономические санкции ЕС против нее остаются в силе.

Он также пообещал, что Евросоюз запустит новую программу экономического развития Донбасса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Зеленский рассказывал в феврале 2021 года, что политические советники лидеров “Нормандской четверки” подготовили документ с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей и отправили его всем сторонам переговоров. Минские договоренности “нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять”, отметил он.

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