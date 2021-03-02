 

В Тюмени студента семь раз ловили пьяным за рулем

02.03.2021, 21:22, Разное
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Ленинский суд Тюмени вынес решение об отправке студента из Ноябрьска в колонию-поселение на полгода, передает URA.Ru. Такое наказание последовало за пьяное вождение. Только в период с мая по июль 2020 года молодого человека семь раз останавливала дорожная полиция в странном состоянии, после чего тот отказывался проходить медицинское освидетельствование. Впрочем, за это также предусмотрена административная ответственность.



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