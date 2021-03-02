Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал

02.03.2021, 21:22, Разное

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Лидер коммунистов назвал период правления Михаила Горбачева “эпохой великого предательства”. По его словам, первый президент СССР предал свою партию, сдал всех союзников и друзей. “Он сломал двухполюсный мир, который был абсолютно предсказуемым”, – подчеркнул Геннадий Зюганов.

Политик напомнил, что 17 марта 1991 года больше половины граждан проголосовали за сохранение СССР, за гарантии прав и свобод для людей любой национальности. Но вместо того, чтобы услышать волю народа, Горбачев отнял у людей права на жизнь, работу и доходы в одной стране, отметил Зюганов.

“Над ним должен был состояться реальный трибунал”, – заключил лидер КПРФ.

Ранее в окружении Михаила Горбачева рассказали, что он отметит важное событие по видеоконференции в Zoom. Экс-президент СССР побеседует со своими близкими друзьями и соратниками, передает РИА Новости. Ожидается, что политик также выскажется о событиях, происходящих в стране и мире.

Напомним, Михаил Горбачев возглавлял СССР с 1985 и до его распада в 1991 году. После отставки он основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, Международный Зеленый Крест, а также стал одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.