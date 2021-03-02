 

Петр Порошенко назвал поставленную на Украину вакцину AstraZeneca непечатным словом

02.03.2021, 21:20, Разное
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Петр Порошенко прокомментировал качество закупленной Украиной вакцины от коронавируса. При этом бывший президент Украины в оценке препарата использовал непечатное слово.
После распространения вируса Covid-19 лучшие исследователи многих стран мира начали разработку действенного средства для противостояния пандемии. Сейчас уже есть порядка десяти вакцин, которые с той или иной результативностью дают иммунитет от тяжелого недуга. В ряде стран уже начаты кампании по прививанию населения, приступила к вакцинации и Украина. Однако многие граждане страны, в том числе, медики, сомневаются в качестве закупленного правительством препарата.

В их числе оказался и бывший лидер страны Петр Порошенко, о своем отношении к индийской AstraZeneca он пояснил во время визита в Прикарпатье. Отвечая на вопросы врачей, представлявших медицинскую отрасль региона, экс-президент использовал непечатное слово. Причиной неудач с прививками в стране он считает коррупцию и непрофессионализм представителей власти.

Как известно, многие в стране, в том числе, сотрудники сферы здравоохранения, а также чиновники, отказываются вакцинироваться именно индийским средством. По мнению Порошенко, это происходит «Потому что г… привезли». При этом по стране, а особенно по западным областям, обстановку с распространением коронавируса можно назвать критической. Во многом такой ситуации поспособствовала работа престижных горнолыжных курортов.

Источник: inforeactor.ru



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