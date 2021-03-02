Ученые создали долговечный респиратор на основе графена

02.03.2021, 21:20, Разное

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Учёные из Института фундаментальных исследований им. Таты в Индии создали долговечный респиратор бюджетного типа на основе графена. Им планируется заменять одноразовые медицинские маски, так как себестоимость новинки составляет всего доллар.

Группа исследователей, под руководством Тарангатту Нараянана, внимательно изучила принцип работы респираторов класса N95, повсеместно распространённых по всему миру. Именно они пользуются наибольшей популярностью во время пандемии. Эти маски неплохо защищают, но время их работы ограничено. Из-за того, что наэлектризованная защитная ткань, притягивающая все вирусы, теряет свой заряд, носить такую маску можно не больше восьми часов. После этого она бесполезна. Учёные же решили покрыть один из защитных слоёв графеном и фторсодержащими веществами. В результате они получили очень действенный респиратор и его время эффективной работы не ограничено. Добавленные вещества оказались настолько эффективными, что для создания маски требуется всего три защитных слоя, вместо пяти стандартных.

Исследователи объяснили, что их респиратор выгодно отличается от масок N95, так как не использует статическое электричество в основе. Благодаря графену даже в спокойном состоянии фильтр улавливает вредные вещества. При этом сам респиратор можно легко чистить с помощью перекиси водорода, ведь соединения фтора, как и сам графен, химически инертны. Таким образом многоразовая маска будет эффективна даже после нескольких дней использования.

Источник: nauka.tass.ru