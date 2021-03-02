Ученые оценили влияние музыки на пожилых людей с деменцией

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02.03.2021, 21:20, Разное
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Музыкальный терапевт Ален Решке-Эрнандес из Университета Кентукки (США) оценила влияние музыки на пожилых людей с деменцией. Эксперт уверена, что подобное воздействие поможет в будущем лучше понимать процессы старения мозга.
В исследовании принимали участие 39 пожилых людей, у 20 из которых была диагностирована деменция. Всех попросили выбрать определённую музыку для прослушивания и после оценивали их эмоции. Внимание привлекали любые изменения, как хорошие, так и негативные. Оказалось, что эмоциональный отклик на музыкальные произведения сохранялся около 20 минут вне зависимости от того, помнят ли пациенты, как слушали музыку. Это свидетельствует о том, что даже болезнь Альцгеймера не затрагивает те области памяти в мозге человека, которые отвечают за восприятие музыки и связанных с ней воспоминаниями.

В заключении Решке-Эрнандес объяснила, что музыкальные терапии можно использовать во благо пациентов с деменцией. В частности, менять их эмоциональное состояние при помощи треков, вызывающих у них приятные воспоминания или ощущения. При этом эксперт настоятельно рекомендовала проводить индивидуальные занятия, ведь одно и то же музыкальное произведение может подбодрить одного пациента, а другого ввести в состояние депрессии.

Источник: scientificrussia.ru



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