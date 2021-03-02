 

Исследование: Плохой сон характерен для зависимых от смартфонов людей

02.03.2021, 21:06, Разное
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Ученые опросили более тысячи студентов Королевского колледжа Лондона в возрасте от 18 до 30 лет. Участники исследования заполнили анкеты, которые характеризовали их сон и то, как они пользуются смартфоном.

Используя десятибалльную шкалу, авторы исследования определили, что примерно у 40% студентов была зависимость от смартфона. Предыдущие исследования демонстрировали примерно такую же распространенность этого вида зависимости среди людей среднего возраста.

Более 60% участников нового исследования сообщили о нарушениях сна. В группе людей, у которых ученые нашли признаки смартфонной зависимости, риск расстройств сна был на 40% выше, чем у тех, кто пользовался электронными устройствами умеренно.

Вероятность низкого качества сна была в три раза выше у людей, которые сидели со смартфонами после 1 часа ночи. Ученые предполагают, что проблемы развиваются из-за того, что использование электронных устройств влияет на циркадные ритмы.  

Продолжительность использования смартфона в течение дня сама по себе не была связана с риском нарушений сна. Роль играла только зависимость. Ученые считают, что показатели т.н. экранного времени (времени, проводимого с гаджетом) не следует использовать как критерий нездоровой увлеченности смартфоном.

В комментарии для Science Media Centre профессор Эндрю Пржбилски (Andrew Przybylski) из Оксфордского университета отметил, что ни одна крупная психиатрическая организация в настоящее время не признает такого расстройства, как зависимость от смартфона. Соответственно, признанных всеми тестов для определения зависимости тоже нет. Эксперт считает, что к результатам нового исследования стоит относиться с осторожностью. В частности, он указывает, что результаты исследования могут быть справедливы только по отношению к британским студентам.

Что делать при психологической зависимости от смартфона?

Единых или официальных рекомендаций по борьбе с психологической зависимостью от смартфона не существует. Мы приведем некоторые примеры рекомендаций от разных экспертов и ученых.

  • Чрезмерное использование смартфона может оказаться следствием других психологических проблем. Их обнаружение может способствовать облегчению этой зависимости.
  • Когнитивно-поведенческая терапия и другие виды психологической реабилитации могут быть полезны в тяжелых случаях (1, 2).
  • Существуют приложения, которые помогают контролировать время, которые человек проводит, пользуясь смартфоном.
  • Установки телефона. Некоторые активисты борьбы со смартфонной зависимостью считают, что монохромный режим помогает сократить экранное время. Возможно, проблеме может помочь удаление приложений, которые занимают большую часть времени. 


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