 

Глава СК поручил проверить распространение в соцсетях призывов к суициду

02.03.2021, 21:02, Новости дня
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Глава СК РФ Бастрыкин Александр поручил организовать доследственную проверку по факту распространения в соцсетях контента по теме детского суицида, сообщила пресс-служба ведомства.

В последние дни февраля, как отметили в ведомстве, в соцсетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК РФ организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с начала 2021 года удалил или заблокировал контент с призывами к суициду на более 500 сайтах.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.



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