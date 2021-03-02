 

В Киеве предложили создать русскоязычное вещание украинских каналов по всему миру

02.03.2021, 21:02, Новости дня
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Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, объяснив это тем, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.

Соответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру. «Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные (…) Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык – украинский (…) Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» – цитирует РИА «Новости» Авакова.

По его словам, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.



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