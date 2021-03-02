Приглашенный редактор Стася Милославская: 10 фактов обо мне, которые никто не знает

02.03.2021, 20:46, Разное

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1. Я очень люблю вкусно поесть (да, по мне не видно).

2. Единственный спорт, который я принимаю — это танцы дома пока никто не видит.

3. В детстве я очень хорошо пародировала Витаса, и мама говорила мне, что мне надо быть пародисткой.

4. Я совершенно не разбираюсь в живописи (стыдно).

5. Сильно люблю фастфуд и кока-колу, душу дьяволу продам за биг тейсти (не стыдно).

6. Единственный человек, которому позволено называть меня “Настей” — это бабушка.

7. Иногда в 3 часа ночи мне хочется съесть сосиску.

8. Я обожаю мюзиклы и мечтаю однажды принять в них участие.

9. Я фанат тканевых масок для лица, когда захожу в магазин — скупаю все без разбора.

10. Даже в тёплую погоду я сплю в носках.