Приглашенный редактор Стася Милославская: 10 фактов обо мне, которые никто не знает
02.03.2021, 20:46,
Разное
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1. Я очень люблю вкусно поесть (да, по мне не видно).
2. Единственный спорт, который я принимаю — это танцы дома пока никто не видит.
3. В детстве я очень хорошо пародировала Витаса, и мама говорила мне, что мне надо быть пародисткой.
4. Я совершенно не разбираюсь в живописи (стыдно).
5. Сильно люблю фастфуд и кока-колу, душу дьяволу продам за биг тейсти (не стыдно).
6. Единственный человек, которому позволено называть меня “Настей” — это бабушка.
7. Иногда в 3 часа ночи мне хочется съесть сосиску.
8. Я обожаю мюзиклы и мечтаю однажды принять в них участие.
9. Я фанат тканевых масок для лица, когда захожу в магазин — скупаю все без разбора.
10. Даже в тёплую погоду я сплю в носках.
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