 

Инвесторы потребовали от Павла Дурова компенсировать десятки миллионов долларов убытков

02.03.2021, 20:42, Разное
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Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову и другим топ-менеджерам компании уведомления о своих планах подать иск против компаний TON Inc. и Telegram Inc. Об этом узнали источники Forbes, РБК и «Коммерсанта».

По данным «Коммерсанта» и РБК, речь идет о требовании компенсировать ущерб за неудавшийся проект на сумму 20 млн долларов. При этом, по словам источника Forbes, инвесторы хотят возместить около 100 млн долларов за блокчейн-проект.

Фонд сообщил, что отводит компании Telegram две недели на компенсацию ущерба, а в случае отказа, как отметил собеседник Forbes, инвесторы намерены обратиться в суд.

«Пока основное место для суда — это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции», — добавил источник издания.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский и совладелец фонда Da Vinci Capital Олег Железко отказались отвечать на вопросы журналистов.

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Для создания блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров продал 2,9 млрд токенов и привлек 1,7 миллиарда долларов — в проект, в частности, вложились бизнесмены Роман Абрамович, Михаил Гуцериев, а также экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов.

В мае 2020 года Дуров официально объявил о закрытии проекта TON из-за действий властей США. По его словам, компании помешал судебный процесс по иску от американского регулятора рынка ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посчитала токен Gram ценной бумагой: их выпуск и продажа должны были пройти соответствующую регистрацию, однако этого сделано не было. В конце марта суд в штате Нью-Йорк согласился с позицией регулятора и запретил передачу токенов инвесторам.

Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capita заключил сделку на покупку токенов на 72,1 млн долларов, за 2018 год фонд перевел компании 45,4 млн долларов.

Источник: Новая газета



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