Инвесторы потребовали от Павла Дурова компенсировать десятки миллионов долларов убытков

02.03.2021, 20:42, Разное

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Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову и другим топ-менеджерам компании уведомления о своих планах подать иск против компаний TON Inc. и Telegram Inc. Об этом узнали источники Forbes, РБК и «Коммерсанта».

По данным «Коммерсанта» и РБК, речь идет о требовании компенсировать ущерб за неудавшийся проект на сумму 20 млн долларов. При этом, по словам источника Forbes, инвесторы хотят возместить около 100 млн долларов за блокчейн-проект.

Фонд сообщил, что отводит компании Telegram две недели на компенсацию ущерба, а в случае отказа, как отметил собеседник Forbes, инвесторы намерены обратиться в суд.

«Пока основное место для суда — это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции», — добавил источник издания.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский и совладелец фонда Da Vinci Capital Олег Железко отказались отвечать на вопросы журналистов.

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Для создания блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров продал 2,9 млрд токенов и привлек 1,7 миллиарда долларов — в проект, в частности, вложились бизнесмены Роман Абрамович, Михаил Гуцериев, а также экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов.

В мае 2020 года Дуров официально объявил о закрытии проекта TON из-за действий властей США. По его словам, компании помешал судебный процесс по иску от американского регулятора рынка ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посчитала токен Gram ценной бумагой: их выпуск и продажа должны были пройти соответствующую регистрацию, однако этого сделано не было. В конце марта суд в штате Нью-Йорк согласился с позицией регулятора и запретил передачу токенов инвесторам.

Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capita заключил сделку на покупку токенов на 72,1 млн долларов, за 2018 год фонд перевел компании 45,4 млн долларов.

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