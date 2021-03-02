Употребление яблок положительно влияет на память

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02.03.2021, 20:38, Новости дня
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Ученые доказали, что постоянное употребление яблок полезно для развития памяти человека. Исследования традиционно проводились на лабораторных мышах.

Программа изучения данной темы предполагала сравнение состояния стволовых клеток подопытных особей, организмы которых получали содержащиеся в яблоках химические элементы, и тех, которые их не получали. Первая группа в результате продемонстрировала лучшие умственные способности.

Позже оказалось, что яблочные микроэлементы способствуют лучшей регенерации и формированию новых нейронов в головном мозге. То же самое происходит в организме человека, утверждают ученые. Поэтому исключать яблоки из своего рациона не стоит. Их нужно употреблять систематически.



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