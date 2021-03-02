Zoom-усталость является следствием удаленной работы

02.03.2021, 20:38, Новости дня

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После того как в мире началась пандемия коронавируса, и многие люди перешли на удаленный режим работы не по своей воле, ученые заговорили о так называемой Zoom-усталости, которая является следствием такой формы сотрудничества с работодателем.

Исследования проводили в Стэнфорде. Полученные результаты наглядно показывают, что постоянное общение в режиме онлайн (как правило, это были переговоры в Zoom) приводят к некоторым нервным расстройствам, способным обернуться более серьезными проблемами.

Zoom-усталость начинается с того, что у человека появляется ощущение постоянной слабости в организме. Далее проблемы нарастают как снежный ком. Именно поэтому лучшим решением было бы поскорее вернуть людей в коллектив.