Мнение: Смущающее богатство

02.03.2021, 20:36, Разное

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Смущающее богатство

Десятки лет королева Великобритании использовала закрытый метод для обеспечения того, чтобы ее личную выгоду учитывали перед голосованием в парламенте.

Расследование газеты Guardian показало, что королева – одна из богатейших людей в стране – смогла использовать привилегии, данные парламентом, чтобы менять проекты законов в свою пользу.

Богатство королевы по оценкам газеты Sunday Times – 350 миллионов фунтов в 2020 году, но, скорее всего, больше, и она получила «Монаршую субсидию» – 85,9 миллионов в 2020-21 годах. В течение своего царствования она 1000 раз использовала «согласие королевы» – ее «право» знать проекты законов и требовать в них изменения.

До этого расследования, мало что было известно об использовании и размахе этой прерогативы. Самое недавнее в списке газеты – договор о Брексит. Хотя парламент (через Палату лордов) получает сообщение о «согласии королевы» на какой-то закон, никогда не дается объяснения, о чем речь. Все эти делишки держат в тайне, тщательно охраняемой королевой и теми, кто ей служат.

Документы из Национального архива, раскопанные Guardian, показывают, что такое открытое лоббирование часто используется для того, чтобы скрыть ее богатство от публики.

Переписка личного юриста королевы и чиновниками в правительстве консерваторов 1973 года показывают, как королева возражала против мер, которые могли раскрыть ее частные инвестиции в зарегистрированные на бирже компании. Такое раскрытие, по словам юриста, «было бы смущающим».

После нажима из дворца министры внесли в закон, якобы о финансовой «прозрачности» пункт, который закрыл размеры ее инвестиций от налогоплательщиков.

Согласие королевы или принца – тайная парламентская процедура, которая также распространяется на наследного принца – требует, чтобы получения согласия монарха перед одобрения парламентом любых законов, которые могут затронуть частные интересы монарха и королевскую прерогативу. В библиотеке Палаты Общин оно описано как «одна из наиболее важных частей конституции Великобритании».

По закону, если королева или принц не дают согласия, закон не может быть представлен на голосование в парламент.

Прерогативы, как объявление войны, подпись международных договоров и ведение внешней политики – которые формально принадлежат монарху – не требуют парламентского одобрения и в основном осуществляются министрами правительства.

Собственность Короны – земли и владения на территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии – формально принадлежат королеве как «коронная общественная собственность». С 1760 года, когда Георг Третий передал контроль над ними казне, королям платили ежегодно круглую сумму – миллионы («цивильный лист»). Это соглашение изменили в 2012 году, заменив цивильный лист на монаршую субсидию – определенный процент дохода с владений, так что максимизация такого дохода в интересах монарха.

Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры, старалась изменить множество законов – от сельскохозяйственных и рыболовных (793 000 гектаров пашни и лесов, больше половины всего побережья страны, а также офшорные ветроэлектростанции, не говоря о шельфе в 12 морских миль.

Собственность Короны включает также отборнейшую недвижимость в столице. В центре Лондона – большую часть Риджент стрит и половину Сент Джеймс, включая торговые здания, жилые дома и офисные помещения. Вне Лондона оно владеет землей, на которых находятся 14 торговых «парков» и 3 торговых центра. Поэтому больше всего касается согласия королевы законодательство о развитии городов, жилищное и реформы сдачи недвижимости в наем.

Обширные частные земли королевы включают герцогство Ланкастер, стоимостью в 519 миллионов фунтов, прибыль с которого в 2020 была 19,2 миллиона – земли в Англии и Уэльсе, в основном поместья в Ланкашире, Йоркшире, Стаффордшире и Линкольншире всего 45 550 гектаров, так что королева –одна из крупнейших получателей субсидий фермерам в Англии – на сумму 936 000 фунтов в прошлом году. Поэтому у нее есть личная заинтересованность в законах про сельское хозяйство. В герцогство также входят Савойские владения в Лондоне (на которых стоит шикарный отель Савой).

Она также владеет 10 замками и жильем в Балморале и Сэндрикхэме.

Согласие принца в 1970-2020 годах применялось не менее 270 раз, для сохранения полного дохода Чарльза с миллиардной собственности в герцогстве Корнуолл. Специальные пункты были внесены в закон, дающий съемщикам «право купить» дома, в которых они живут, например, это право не распространяется на тех, кто снимает жилье у принца.

Список проектов законов, на которое должно быть дано согласие, составленный Guardian, насчитывает свыше 1500 законов с 1952 по 2020, то есть в среднем 22 в год. К 2013 году свыше 3000 проектов получили королевское согласие и стали законами.

Учитывая, как широки корыстные интересы королевы, ее вмешательство в законодательство также весьма обширно.

Сюда входят финансы (королева платит налоги), наем труда (пенсии, пособия на детей), защита животных (у нее много ферм), правосудие, социальное обеспечение, расовые отношения, продукты питания, вплоть до оплаты парковки и транспорта на воздушной подушке.

Впервые такое «согласие» применил в 1728 году Георг Второй, владелец многих кораблей, когда он согласился на обсуждение закона против пиратства.

Правила испрашивания согласия изложены на 26 страницах и опубликованы Управлением, уполномоченным парламентом. Там сказано, что такое согласие требуется в случае королевских прерогатив, и в случае наследственных доходов герцогства Ланкастерского (принадлежащего королеве), герцогства Корнуолл (принадлежащего наследному принцу) и «частной собственности или частным интересам короны».

В документе сказано, что невозможно дать «полный список таких прерогатив», но перечисляет свыше 20 таких случаев, включая «владение лебедями и китами», «добычу драгоценных металлов» и право на “bona vacantia”- бесхозное наследство, которое по закону переходит короне, среди прочего.

На сайте королевской семьи называет процедуру, которая дает монарху и наследнику доступ к проектам законов, право, которого нет больше ни у кого из граждан, как «освящённый временем обычай». Короли не желают, чтобы население совало в него нос, и поэтому Guardian отказали в просьбах предоставить подробности действия этого «обычая».

Когда палач отрубил голову Карлу Первому в 1649 году, он, наконец, покончил с абсолютной монархией в Великобритании. С тех пор власть была в руках парламента, как утвердил тот топор.

Это не изменилось после краткого правление Кромвеля и реставрации монархии в 1660. С правления Карла Второго роль королей и королев была –конституционный монарх, то есть коронация запутанной сети общественных и политических отношений, основанных в основном на наследственных классовых привилегиях.

Это значит, что практически невозможно серьезно реформировать такие древние королевские привилегии, не рискуя потревожить «сдержки и противовесы», опирающиеся на королей.

В заключение своего расследования Guardian призвала «покончить со вздором, который позволяет «королевские гамбиты» и министров, которые угождают королям». Этот призыв не основан на демократических, не говоря о республиканских, идеях. Это смиренная челобитная основана на страхе, что нынешнее положение может привести к «конфликту интересов», который «коренным образом повредит репутации монархии».

Раболепие бывшей «либеральной» газеты еще раз показывает, что в современном обществе среди правящей элиты и ее СМИ никто не собирается защищать демократические права рабочего класса против этого феодального пережитка и буржуазного строя наследственных привилегий.

Ричард Тайлер

Перевод с английского с небольшими сокращениями

https://www.wsws.org/en/articles/2021/02/16/roya-f16.html – цинк

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