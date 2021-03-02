Жительницу Львова заподозрили в распространении своих интимных фото. Ей грозит семь лет тюрьмы

02.03.2021, 20:34, Новости дня

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Во Львове 27-летней местной жительнице, которая якобы продавала в интернете свои интимные фото и видео, полиция объявила о подозрении в распространении порнографии. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Сотрудники управления противодействия киберпреступности во Львовской области совместно со следователями Львовского городского управления полиции разоблачили преступление во время мониторинга интернета, говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что женщина создавала и выкладывала фото и видео с признаками порнографии в одном из Telegram-каналов, после чего предлагала интернет-пользователям за оплату получить доступ к их просмотру.

В квартире женщины провели обыск, изъяв компьютерную технику и банковские карточки.

“Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера”, – говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Максимальное наказание, которое ей грозит, – до семи лет лишения свободы.

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