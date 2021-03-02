Зеленский после прививки от коронавируса: Вакцинируйтесь и не делайте себе нервы

02.03.2021, 20:30, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский после прививки от коронавируса призвал украинцев записываться на добровольную вакцинацию. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

“Сегодня на передовой вместе с нашими бойцами и военными медиками я получил прививку против коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Своим личным примером демонстрирую, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна. И бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан”, – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что вакцина Covishield сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам, а также разрешена для использования в десятках стран мира, в том числе в странах Европейского союза, в США и Великобритании.

“Все мы хотим вернуться к привычной, нормальной жизни. Без карантина, ношения масок и соблюдения дистанции. Вакцинация от COVID-19 – ключ к этому. Коронавирус не исчезнет сам по себе и сам себя не победит. Поэтому призываю всех делать прививки, чтобы потом не делать себе нервы”, – добавил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2763481667235525

2 марта Зеленский сделал себе прививку от коронавируса.

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Covishield привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на вечер 1 марта в Украине сделали почти 5 тыс. инъекций.

Зеленский смог вакцинироваться после внесения изменений в национальный план иммунизации. Накануне благодаря этим изменениям прививку получил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министру сделали укол в Александровской больнице Киева, процедуру транслировали онлайн. По словам главы Минздрава, он чувствует себя хорошо.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. За первый день заявки подали более 44 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

По словам главы Минздрава, изменения в календарный план позволят использовать остатки вакцин для общественных деятелей и публичных персон (чтобы популяризировать вакцинацию) и для людей с других этапов.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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