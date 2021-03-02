Сотрудникам “Электротяжмаша” полностью выплатили более 40 млн грн задолженности по зарплате – Фонд госимущества

02.03.2021, 20:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственное предприятие “Электротяжмаш” полностью погасило задолженность по заработным платам. Более 40 млн грн удалось привлечь совместно с Фондом госимущества, несмотря на миллиардные долги из-за предыдущих дефолтных кредитов и других долгов, накопленных экс-менеджментом в 2018–2019 годах, сообщает 2 марта Фонд государственного имущества Украины.

“Завод имеет все возможности для нормального существования, чтобы у людей была работа и справедливая, своевременная зарплата. Единственная причина тяжелого состояния завода – полное отсутствие оборотных средств для закупки сырья. Но привлечь необходимые средства исключительно через традиционные банковские инструменты сложно из-за имеющихся исторических дефолтов. Поэтому менеджмент работает с заказчиками по улучшению платежной дисциплины и обращается за финпомощью к другим предприятиям. Окончательное решение ситуации займет еще некоторое время, но будем надеяться, что эта задержка в выплате зарплат была последней”, – цитирует пресс-служба заместителя председателя Фонда госимущества Дениса Кудина.

В Фонде госимущества также сообщили, что на предприятии реализуется программа стабилизации и вывода производства из глубокого экономического кризиса, спровоцированного отсутствием оборотных средств. План стабилизации включает реструктуризацию проблемных кредитов, и один из двух кредитов уже выведен из дефолтного состояния и начал обслуживаться заводом, а также привлечение оборотного капитала и существенное повышение маржинальности по основным линиям продукции.

В ближайшие два месяца предприятие должно получить 340 млн грн индексации по контрактам 2018–2020 годов с “Укргидроэнерго”. Соответствующие выплаты уже согласованы руководством компаний, ожидается финальное подтверждение со стороны Европейского банка реконструкции и развития, финансирующего обновление гидроэлектростанций.

На Каневской ГЭС был введен в эксплуатацию агрегат производства “Электротяжмаша”, сумма контракта составляет 50 млн грн. Впервые за пять лет “Электротяжмаш” проходит сертификацию “Укрзалізниці” для участия в программах модернизации и обновления подвижного состава.

—