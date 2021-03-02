Кабельная сеть “Ланет” прекратила сотрудничество с “Першим незалежним” из-за смены владельца телеканала

02.03.2021, 20:24, Новости дня

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Кабельная сеть “Ланет” прекратила сотрудничество с телеканалом “Перший незалежний” из-за смены его владельца. Об этом говорится в опубликованном 1 марта заявлении “Ланет”.

“С 26 февраля 2021 года трансляция телеканала “Перший незалежний” в сети кабельного цифрового телевидения прекращена. Сеть “Ланет” разорвала договор о сотрудничестве с каналом в связи с изменением конечного бенефициара телеканала”, – говорится в сообщении.

В “Ланет” считают, что сообщение контрагента об изменениях в структуре собственности, соответствующий пересмотр условий сотрудничества и переоформление договора являются необходимыми требованиями, которые телеканал пытался обойти после смены своего руководства.

“Мы понимаем, что отработанная схема скупки медиаактивов с налаженными договорам дистрибуции и лицензиями позволяет быстро запустить медиаресурсы, в частности пропагандистские. Но мы придерживаемся четкой позиции против использования этой возможности с целью нанесения вреда безопасности медиапространства Украины. А также призываем коллег по рынку ответственно относиться к подбору партнеров для сотрудничества и не продлевать сотрудничество с подобными ресурсами”, – подчеркнули в “Ланет”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

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