США опубликовали санкционный список по делу Навального, в него вошли директор ФСБ и генпрокурор России

02.03.2021, 20:29, Новости дня

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Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Под санкции попали:

Директор ФСБ Александр Бортников;

Глава ФСИН Александр Калашников;

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

Генпрокурор Игорь Краснов;

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

Заместитель министра обороны Павел Попов;

Глава управления Кремля по внутренней политики Андрей Ярин;

Кроме того, под санкции попали организации:

27-й научный центр Минобороны РФ;

33-й центральный НИИ Минобороны РФ;

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным “Дождя”, именно там во времена СССР там разработали боевое отравляющее вещество “Новичок”, который нашли в пробах Навального

2 марта ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Нацгвардией РФ Виктора Золотова.

Вслед за ним санкции ввели и США, сообщили в администрации страны.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

26 февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

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