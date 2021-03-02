 

США опубликовали санкционный список по делу Навального, в него вошли директор ФСБ и генпрокурор России

02.03.2021, 20:29, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Под санкции попали:

Директор ФСБ Александр Бортников;
Глава ФСИН Александр Калашников;
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
Генпрокурор Игорь Краснов;
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
Заместитель министра обороны Павел Попов;
Глава управления Кремля по внутренней политики Андрей Ярин;

Кроме того, под санкции попали организации:

27-й научный центр Минобороны РФ;
33-й центральный НИИ Минобороны РФ;
НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным “Дождя”, именно там во времена СССР там разработали боевое отравляющее вещество “Новичок”, который нашли в пробах Навального

2 марта ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Нацгвардией РФ Виктора Золотова.

Вслед за ним санкции ввели и США, сообщили в администрации страны.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный. 

26 февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / В Китае сообщили о первых итогах экспедиции на дно Марианской впадины

02.02 / Эксперт рассказал, как в РФ воруют Wi-Fi

30.07 / Сенатор-демократ оценил шансы Трампа на перенос выборов

18.07 / Сирийская оппозиция из Стамбула отказалась признавать выборы в парламент САР

15.12 / Кроссовер Volkswagen Tiguan подешевел с обновлением в России

14.02 / Стоимость биткоина впервые превысила $49 тыс.

06.02 / Минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V»

04.09 / Ученые назвали причину краха цивилизации острова Пасхи

04.01 / Инаугурация Байдена. Традиционное шествие из-за COVID-19 заменят на виртуальный парад

27.07 / Цена золота обновила исторический максимум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска