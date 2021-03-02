 

Откажется ли Россия от доллара? Ответ Совфеда

02.03.2021, 20:30, Разное
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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что Россия должна сократить число операций с американской валютой из-за агрессивной политики Соединенных Штатов. При этом он не уточнил, какие шаги для этого необходимо сделать.

Слова замглавы МИД прокомментировала Валентина Матвиенко. Председатель Совфеда отметила, что заявление Рябкова не является сенсацией. По ее словам, Центробанк и правительство уже длительное время пытаются снизить зависимость российской экономики от Америки.

Матвиенко рассказала, что политика дедолларизации уже дала первые плоды: за последние десять лет вложения России в государственные обязательства США снизились в 30 раз. Золотовалютные резервы страны больше не зависят от доллара так сильно, как раньше.

Спикер Совфеда добавила, что работа по снижению роли американской валюты будет продолжаться. Правительство сделало много для укрепления рубля, повышения его привлекательности для граждан и бизнеса. Матвиенко сообщила, что россияне стали чаще делать вклады в отечественной валюте.

Вместе с этим политик успокоила граждан. Полный отказ от доллара в России невозможен. “Естественно, он никуда не исчезнет”, – сказала Матвиенко.

Ранее “Дни.ру” побеседовали с экспертом о том, что случится с рублем в марте. Подробно об это можно почитать в специальном материале.



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