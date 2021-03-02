 

Посетители бара в центре Москвы стали гомосексуалистами после употребления крафтового пива

02.03.2021, 20:31, Разное
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Инцидент произошёл в прошедшие выходные в баре на Китай-городе.

13 мужчин после совместного распития крафтового пива, привезённого из за границы, резко почувствовали сначала лёгкое недомогание, а после непреодолимое влечение друг к другу.

Прибывшие на место происшествия медики подтвердили, что у данных граждан произошёл сбой в левом полушарии, в следствии чего образовалась внезапная смена ориентации. Эффект мог быть вызван из-за ингредиентов напитка, в частности, особого вида хмеля, выращиваемого под Амстердамом.

– Я и сам пару раз переходил на другую сторону, – с улыбкой сказал сомелье Антон М.

Он добавил, что в качестве антидота можно использовать любое пиво, где есть надпись «Живое нефильтрованное». Цена за одну банку крафтового пива составляет 5000 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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