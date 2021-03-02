 

Ученые нашли на фреске этрусков скрытое изображение подземного мира

02.03.2021, 20:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Италии с помощью метода гиперспектральной экстракции, который подразумевает множественное освещение, нашли на феске этрусков скрытое изображение. По словам исследователей, они разглядели на древних картинах подземный мир.
Невооруженным глазом рассмотреть находку на фресках, созданных этрусками, невозможно. В этом ученым помогла передовая гиперспектральная экстракция, суть которой состоит в получении изображений в нескольких диапазонах: инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом. После этого специалисты обработали снимки с применением статистических алгоритмов, созданных сотрудниками Национального исследовательского совета Италии.

По словам соавтора исследования Винченцо Паллески, новый метод позволил им выявить синий цвет, который специально разработали в Древней Египте. Он отличается специфическим отпечатком только в единственном спектральном диапазоне. Кроме этого, группа ученых изучила остаточные элементы других оттенков, чтобы понять, какие еще цвета присутствовали на фресках.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Мнение: Прочь из Армении! К черту Карабах!

27.02 / В мире: Как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов

06.02 / Неизвестный космический объект заслонил собой массивную черную дыру

29.09 / Эксперт предупредил о радикализации белорусской оппозиции: Градус ненависти растет

22.12 / В Россию возвращаются вытрезвители

20.01 / Юлия Высоцкая показала архивный снимок с венчания с Андреем Кончаловским

02.02 / Доктор Александр Мясников выступил против ношения защитных масок

17.01 / Астрофизики нашли доказательства того, что вода попала на Землю из космоса

09.08 / Лукашенко сделал заявление о хаосе после выборов

03.11 / Русский механизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска