Ученые нашли на фреске этрусков скрытое изображение подземного мира

02.03.2021, 20:30, Разное

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Ученые из Италии с помощью метода гиперспектральной экстракции, который подразумевает множественное освещение, нашли на феске этрусков скрытое изображение. По словам исследователей, они разглядели на древних картинах подземный мир.

Невооруженным глазом рассмотреть находку на фресках, созданных этрусками, невозможно. В этом ученым помогла передовая гиперспектральная экстракция, суть которой состоит в получении изображений в нескольких диапазонах: инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом. После этого специалисты обработали снимки с применением статистических алгоритмов, созданных сотрудниками Национального исследовательского совета Италии.

По словам соавтора исследования Винченцо Паллески, новый метод позволил им выявить синий цвет, который специально разработали в Древней Египте. Он отличается специфическим отпечатком только в единственном спектральном диапазоне. Кроме этого, группа ученых изучила остаточные элементы других оттенков, чтобы понять, какие еще цвета присутствовали на фресках.

Источник: rg.ru