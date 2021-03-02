 

Издание The Aviationist высоко оценило возможности российского беспилотника «Охотник»

02.03.2021, 20:30, Разное
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Итальянские военные эксперты из издания The Aviationist высоко оценили уникальный российский беспилотник «Охотник», оснащенный технологией невидимости. С учетом того, что для РФ это первый боевой стелс-дрон разрабатывался он в условиях повышенной секретности.
О технических характеристиках невидимого беспилотника «Охотник» никакой информации нет, но эксперты полагают, что создавался он с использованием композитных материалов, разработанных для истребителя пятого поколения Су-57. Также специалисты отмечают, что у дрона на сегодняшний день нет аналогов в мире из-за его уникальной специфики.

Заключается она в том, что невидимых беспилотников «Охотник» могут интегрировать с эскадрильей Су-57. Это означает, что летчики, находящиеся в кабине истребителя, смогут управлять стелс-дронами. Это позволит проводить разнообразные миссии, а также обезопасить самолеты, ведь беспилотники смогут брать огонь на себя.

Источник: politros.com



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