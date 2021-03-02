США лишились технологии производства деталей для стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

02.03.2021, 20:30, Разное

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Американский военный эксперт Томас Ньюдик заявил, что США утратили технологии производства комплектующих, установленных в стелс-бомбардировщиках B-2 Spirit. Из-за этого оборонным предприятиям придется перепроектировать важные детали теплообменников самолета.

Поскольку необходимая технологическая база сейчас специалистам недоступна, им придется произвести реверс-инжиниринг. Это позволит вернуть доступ к утраченным технологиям для производства новых сердечников, являющихся незаменимой частью теплообменников стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, и обслуживания имеющихся в наличии.

По словам Томаса Ньюдика, чертежи, оригинальные схемы для производства компонентов и инструменты могли уничтожить непреднамеренно из-за повышенной секретности на первых этапах разработки стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Кроме того, владеть технологиями мог мелкий подрядчик, который на сегодняшний день не существует. В любом случае эксперта удивил факт того, что военное руководство США утратило технологическую базу, необходимую для производства комплектующих для передовых бомбардировщиков.

Источник: topwar.ru