Мнение: О Горбачеве

02.03.2021, 20:28, Разное

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Смешно то, что сторонники “нерушимого СССР”, которые все эти дни массово заходятся в ненависти к “предателю Горбачеву”, на самом деле, получается, тоскуют по несбывшейся мечте – прожить все последние четверть века под властью этого самого, ненавистного им “проклятого Горби”. В чистом виде холопы, обманутые в лучших чувствах – барин, вишь ли, оказался “ненастоящим”!

Они ведь “предъявляют” Горбачеву, что он “не сохранил СССР”. Однако, если б он его сохранил каким-то образом – очевидно, он бы и досидел в кресле генсека КПСС, то есть, соответственно, и правителя Всея совка, аккурат и до нынешнего 2021-го. Вот это был бы рекордсмен так рекордсмен – куда там Путину! С 1985 по 2021 – это ж только английская королева могла бы посоперничать. А как иначе? Генсеки в совке имели свойство покидать свой пост только ногами вперед. Единственные исключения – Хрущев и вот сам Горбачев.

Крепким ведь парнем оказался старина Горби! Кто б мог подумать тогда, что он переживет всех – и Лигачева, и Яковлева, и самого Ельцина… Фактически он спас всех нас от перспективы стареть и умирать под его старческой дланью вплоть до настоящего времени. Ужас! Низкий поклон ему хотя бы за это.

Ведь вся эта ропщущая толпа холопов его никогда бы не скинула.