 

«Дефицит витамина В17 вызывает рак»: как люди оценивают достоверность новостей о медицине?

02.03.2021, 20:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

Это исследование специалисты в области журналистики и массовых коммуникаций из Университета Канзаса (University of Kansas) провели еще до пандемии, когда распространение фейковой информации о медицине не достигло таких угрожающих масштабов.

Ученые предложили 750 добровольцам прочитать статьи о том, что дефицит несуществующего витамина В17 может вызвать рак, и попросили оценить, насколько эта информация вызвала у них доверие и готовы ли они поделиться ей в соцсетях. Всего было представлено восемь версий статьи, которые отличались по форме подачи и уровню компетентности авторов, некоторые из них имели пометку «непроверенная» или «подозрительная» от онлайн-платформ, где они были размещены. Одни статьи имитировали официальные релизы, другие были написаны в более свободной форме. В некоторых публикациях автора представляли как врача с многочисленными регалиями, в других — как мать двоих детей или блогера, пишущего о здоровом образе жизни.

Результаты исследования показали, что люди почти не обращают внимания на уровень компетентности автора и готовы следовать его рекомендациям, если информация кажется им достаточно убедительной. Подача материала также не имеет значения: читатели одинаково воспринимают и псевдо-официальные сообщения, и более свободный формат. Однако многие участники обратили внимание на пометки о том, что данные не проверены или вызывают подозрение. Больше всего оценке достоверности информации уделяли добровольцы, демонстрировавшие высокую грамотность в использовании информационных технологий.

По мнению авторов исследования, эти выводы говорят о том, что соцсети и другие онлайн-платформы должны более ответственно относиться к проверке публикуемой информации и предупреждать читателя, если она вызывает сомнения.

«Распространение фейковых новостей о здоровье может быть весьма небезопасным. Мы увидели, что некоторые люди легко поверили в существование витамина B17, который необходим для профилактики рака. Кто-то может потратить время, деньги и усилия на поиски этого лекарства, вместо того чтобы следовать рекомендациям врача», – считают авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Мнение: О 1500 ковидных смертей в день

28.01 / Диетологи назвали лучшую рыбу для снижения уровня вредного холестерина

12.10 / Эпидемиолог Ольга Квасова рассказала о правильном нанесении на руки антисептика

18.02 / Видеоигры могут быть полезны для психологического состояния

05.08 / Мнение: Любовь и ненависть в Хабаровске

02.01 / В России за сутки выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом

02.07 / Ученые: Силовые упражнения и аэробная нагрузка способны снизить риск смерти на 40%

06.10 / Врач-диетолог раскрыла тайну «хрустящих коленей»

08.01 / Мировые лидеры отреагировали на события в Капитолии

16.11 / Политика Молдавии при новом президенте станет антироссийской – эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска