Привившиеся от COVID столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты

02.03.2021, 20:12, Новости дня

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«К нам идет огромное количество обращений столичных пенсионеров, что им не активируют социальную карту», – рассказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров РФ Людмила Пискунова. Данная карта дает право бесплатного проезда в общественном транспорте.

В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через 14 дней после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Карта, по словам главы города, должна была активироваться автоматически. Однако пенсионеры жалуются, что после вакцинации и прошедшего двухнедельного периода после нее, их карты не разблокированы.

«К нам идет огромное количество обращений пенсионеров Москвы, что им не активируют социальную карту. Да, во многих регионах вообще нет у пенсионеров права бесплатного проезда, как у жителей столицы. Тем не менее, такие права у москвичей есть, поэтому это неправильно, что правительство Москвы не говорит точно, что и когда заработает», – говорит Пискунова.

Она подчеркивает, что бесплатный проезд для пенсионеров был организован не случайно. Город очень большой, поэтому и до поликлиник, и до магазинов пожилые люди часто дойти сами не могут, поэтому приходится пользоваться общественным транспортом, стоимость билета на который является существенной тратой для человека на пенсии.

«Есть портал «Активный гражданин». Мы советуем нашим пенсионерам обращаться туда с вопросами, чтобы отстоять свои права. Я предполагаю, что когда наберется критическая масса, тогда и проблема как-то решится. Либо наступит дачный период, когда в массовом порядке люди соберутся на свои дачные участки, потому что их необходимо будет обрабатывать, и увеличится число жалоб», – подытожила собеседник.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения.