RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления Трампа

02.03.2021, 20:12, Новости дня

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Телеканал RT сообщил, что получил от администрации YouTube предупреждение за прямую трансляцию речи экс-президента США Дональда Трампа с конференции в Орландо.

Официальная причина предупреждения – «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump’s violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech».

– Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует, – говорится в сообщении RT в Telegram.

В воскресенье Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства. Он предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года».

Напомним, Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) очередные требования прекратить цензуру российских СМИ.