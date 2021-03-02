Мнение: Революционер из 1900 решил бы, что мы живём в раю

02.03.2021, 20:10, Разное

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Годы идут, а блогеры и журналисты всё также кривят рот презрительной ухмылкой в адрес лояльных государству граждан: не путайте, дескать, отечество с вашим превосходительством. Быть революционером, бороться за всё хорошее против всего плохого, почётно. Быть порядочным гражданином, одобрять работу государства в целом… позорно.

Патриотов пытаются выставить или деревянными дурачками, не способными осознать весь ужас происходящего, или скользкими шпиками, извлекающими личную выгоду от сотрудничества с опрессивным режимом. Порядочный человек не имеет теперь права принимать обстоятельства, заниматься собственными делами, устраивать (в соответствии с законами и нормами морали) свою собственную жизнь. Он должен непрерывно страдать душой за гибнущую Россию, жить впроголодь и вкладывать все свои силы в поддержку бунтовщиков.

Нам говорят: оглянитесь вокруг, разве вы не видите таких-то и таких-то бед. Я оглядываюсь и действительно вижу в России проблемы, тут недовольные если и преувеличивают, то не всё и не всегда. Коррупция, бедность, бюрократия, изношенная инфраструктура и прочие хорошо известные всем лозунги обычно всё же «основаны на реальных событиях».

Вместе с тем, если бы случайный смутьян перенёсся в Россию из 1900, например, года, ему пришлось бы какое-то время привыкать к нашим благоустроенным порядкам, чтобы восстановить способность выискивать изъяны в окружающей реальности.

1. Долой самодержавие? У нас народная власть, всеобщее избирательное право, прозрачные выборы с наблюдателями, экзит-поллами и видеокамерами на участках.

2. Равные права евреям, женщинам и религиозным меньшинствам? Сделано.

3. Восьмичасовой рабочий день, отпуска, выходные, защита прав трудящихся? Всё закреплено в Трудовом кодексе, соблюдение которого строго контролируется властями.

4. Землю крестьянам, заводы рабочим? Никаких проблем, бери да покупай. Было бы желание пахать землю или переносить тяготы управления бизнесом.

5. Мир народам? Хлеб голодным? Всеобщее образование? Бесплатная медицина? Пожалуйста, всё есть.

Если ободрать шелуху, мы выясним, что невыполненным остаётся только одно принципиальное требование революционеров: отобрать власть у группы А, которая вот прямо сейчас управляет Россией, и отдать власть группе Б, которая прямо сейчас Россией не управляет. Все остальные лозунги рвущихся к власти — это посулы делать ровно то же самое, что делает сейчас нынешняя власть, только лучше и в больших объёмах. Проводить более честные выборы, строже следить за равенством прав, отгружать населению ещё больше бесплатного образования и медицины…

История показывает, что такие посулы почти всегда оказываются пустой болтовнёй. Если новая власть приходит на место старой естественным путём, — в ходе выборов, вступив в наследство или по итогам аппаратных интриг, — варианты ещё возможны. Эволюционные перемены могут быть как к лучшему, так и к худшему. Новый президент или король может, например, быть слабее в экономике, но сильнее в политике, или слабее в политике, но сильнее в сельском хозяйстве.

С революционными переменами иначе. Революции, даже бескровные, практически всегда ведут к ухудшению сразу всех показателей государства. Проблемы усугубляются и в экономике, и в политике, и в военном деле, и где угодно ещё. Уровень жизни населения падает, преступность и потребление алкоголя растут.

Спасибо соседям и телевизору, даже самые далёкие от политики представители глубинного народа уже уяснили, что революции — это плохо. Однако народ всё равно ворчит: опять эти гады (депутаты, «чинуши», «олигархи», подставить нужное) цены на бензин подняли, вот бы отправить их всех на лесоповал, сменить на нормальных.

Под «нормальными» при этом подразумевают безнадёжную шушеру, умеющую красиво и зажигательно ругаться на своих площадках. Считают, что раз блогер красиво может припечатать власть хлёстким словом, так значит из него непременно выйдет мудрый и деятельный руководитель. В итоге нам предлагают менять нынешнюю власть, вполне дееспособную, на беспорядочную толпу авантюристов двух типажей:

— на инфантильных фантазёров, в жизни не управлявших даже пивным ларьком;

— на жуликов, которые пивным ларьком уже управляли, но проворовались там вдрызг.

Нам говорят: вы не с нами, следовательно, вы подлецы, ибо вы поддерживаете низкие пенсии и новую яхту Абрамовича. Это не вполне верно. Я, может, и хотел бы, чтобы во главе России встал библейский царь Соломон, и чтобы он посредством своего мудрого правления довёл средний размер пенсии до килограмма золота в год. Да вот только в рядах оппозиции я царя Соломона почему-то не наблюдаю. Там преимущественно персонажи из Толкиена, которые даже не скрывают, что после прихода к власти хотят или рвать зубами человеческое мясо, или переименовывать календарные месяцы на революционный лад.

Если оппозиция на что-то способна, пусть покажет нам класс в отдельно взятом посёлке городского типа или хотя бы в отдельно взятом колхозе. Если оппозиции не хватает даже на обустройство колхоза, надеяться, что она внезапно справится с управлением огромной Россией, могут разве что совсем уж юные мечтатели.

Подведу итог

Мы живём в удивительное время, когда все сколько-нибудь разумные требования общества уже выполнены. Дальше можно или шлифовать удовлетворительно работающую систему, чем мы занимаемся в России, или идти по дороге безумия в болото антиутопии, чем занимаются западные борзасосы, борцы за социальную справедливость.

Поэтому лично я безусловно поддерживаю наше государство, а к репликам про «отечество и ваше превосходительство» отношусь примерно так же, как и к репликам про «ментовку», в которую «нормальный пацан» ни в коем случае не должен подавать заявление на соседа, укравшего у него велосипед.