Маленький принц: шведский дворец опубликовал новые портреты ко дню рождения кронпринца Оскара

02.03.2021, 19:56, Разное

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Переход от зимы к весне в шведском королевском дворце уже несколько лет проходит в приподнятом настроении, ведь сразу двое наследников празднуют свои дни рождения. 23 февраля свой девятый день рождения праздновала принцесса Эстель, герцогиня Эстергетландская, дочь кронпринцессы Швеции Виктории и принца Даниэля. Она занимает второе место в очереди престолонаследия – сразу после своей мамы. А сегодня, 2 марта, свое 5-летие отметил принц Оскар.

По традиции, королевский двор по таким случаям публикует свежие портреты именинников – в этом году было опубликовано два официальных портрета Оскара и одно его неформальное фото со старшей сестрой в заснеженном лесу. На первых двух снимках он, как и принцесса Эстель, запечатлен в интерьерах Дворца Хага неподалеку от Стокгольма. Причем на одном из них с новым любимцем семьи – собакой Рио породы кокапу, гибрида кокер-спаниэля и пуделя. Заметно, насколько мальчик подрос: смотрите сами в сравнении с портретами к его дню рождения год назад.

Напомним, Рио появился в этом семействе чуть меньше года назад – в мае 2020-го. Долгое время принцесса Виктория и принц Даниэль были единственными среди членов королевской семьи, кто не имел четвероногого друга. Так, у короля Карла Густава и королевы Сильвии живут дворняги Брэнди и Бинго, у принца Карла Филиппа и принцессы Софии – собака Сири, а принцесса Мадлен с Крисом О’Нилом также в прошлом году завели щенка Тедди.

Оскар и Рио

Родители Эстель и Оскара – Виктория и Даниэль – познакомились в 2002 году, когда он был ее персональным фитнес-тренером. Долгое время возлюбленные не подтверждали роман и старались не выходить вместе в свет. В 2009-м появились слухи о грядущей свадьбе, которые вскоре превратились в официальную помолвку. Новый избранник наследницы пришелся королевской семье по вкусу, и 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину брака Карла XVI Густава и королевы Сильвии, Даниэль и Виктория официально стали мужем и женой.

Оскар и Эстель