 

«Он что показал? Что государство может быть гуманным»

02.03.2021, 19:52, Разное
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Читатели «Новой» поздравляют Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы не ожидали, обратившись к Соучастникам и читателям с предложением отправить свои поздравления Михаилу Горбачеву, такого количества писем. И электронных, и на бумаге. Я передал, как и обещал, свежую почту Михаилу Сергеевичу из рук в руки. Он читал ваши строки вслух, пробуя их на язык, перечитывал, иногда зачем-то тер глаза и снова читал.

Это был редкий момент в его огромной трудной, масштабной жизни, когда ему открыто признавались в любви. Я сидел в палате рядом и думал: может не так уж Горбачев и прав в своей трудной мысли, что «счастливых реформаторов не бывает».

Дмитрий Муратов

Филиппенко Александр Георгиевич , народный артист России:

«Вы дали возможность людям осуществиться. И мне тоже. Вы дали счастье.

Ваш Александр Филиппенко».

Александров Михаил , преподаватель РАНХиГС (Москва), соучастник «Новой»:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!

Слово «уважаемый» здесь не просто форма обращения, а дань глубокой признательности Вам:

  • за мужество, которое Вы проявили в перестройку, пытаясь привить нам Новое Мышление после 70 лет извращенного мироощущения и идеологических предрассудков;

  • за отчаянное желание спасти СССР, про которое «забыли» вещатели с госканалов, ГД и СФ, закрыв глаза на события в Грузии, Азербайджане, Литве, предшествовавшие Беловежским соглашениям;

  • за верность идее и твердость позиции в годы после Вашего Президентства: Вы не обращали внимания на уколы пигмеев, что за хорошие Государственные деньги поминали Вас недобрым словом.

    • Увы, пока мы (не все, но большинство) оказались плохими учениками тех уроков, которые Вы преподали нам в перестройку. Новое Мышление, связанное с гласностью и уважением интересов противоположной стороны, пока не затронуло в решающей мере электорат, формирующий власть. Но, слава богу, Вы живы и здоровы и самим своим присутствием даете надежду на возможность ухода от авторитаризма и репрессий, что сейчас определяют во многом облик нашей страны.

    В список Великих людей ХХ века Вы войдете как Великий реформатор страны, ранее называвшейся СССР и называемой сейчас Россия.

    Здоровья и долгих лет жизни!

    Спасибо Вам!»

    Арцибасов Андрей , предприниматель, 48 лет:

    «Несмотря на видимую человечность и мягкость натуры, Вы являетесь примером мужественности честного человека; человека, сохранившего свое лицо (не только человека, но и политика) при общей победе политического лицемерия. Спасибо, что не меняли свои убеждения и отстаивали право человека на жизнь и справедливость как важнейшую функцию государства. С днем рождения! Оставайтесь счастливым!»

    Рубинштейн Людмила:

    «Спасибо, Михаил Сергеевич! Вы дали надежду! И, пожалуйста, не болейте.

    С уважением, Рубинштейн Людмила».

    Осокина Елена:

    «Передайте Михаилу Сергеевичу, что все не зря. И пусть почаще будет повод улыбнуться.

    Спасибо за все».

    Литвинов Алексей:

    «Уважаемый Михаил Сергеевич!

    Примите самые теплые пожелания сил, хорошего настроения и здоровья из небольшого города Тихвина от нашей семьи. Мы с моей Олей переживали с Вами и Россией все те приключения, что случились за последние десять, двадцать, тридцать… и даже немного больше лет. Сожалеем, что один злобный персонаж смог за последние двадцать лет завернуть салазки России.​​​​​​

    Признательны Вам больше всего, пожалуй, за то, что Вы смогли вынести тяжесть власти, за то, что не сломались под этой ношей.

    Немного в РФ есть на всех уровнях власти людей, которые добровольно могут оторвать свой зад от нагретого местечка. И все же они есть!

    Бесконечно благодарим Вас за то, что вы смогли открыть окно воздуху свободы.

    ​​Будьте здоровы!»

    Фото: Влад Докшин / «Новая»

    Максимова Екатерина:

    «Благодарность Михаилу Сергеевичу становится все больше и больше с течением времени — за то, что имел смелость начать новое, неизвестное; за то, что не ставил себя превыше всего; за то, что не начал ни одной войны!

    Пока никто не повторил ничего из этого. Спасибо ему большое и от души!

    С уважением, Екатерина».

    Александрова Татьяна:

    «Передайте Михаилу Сергеевичу, что мы его любим и всегда помним. Я выросла в перестроечное время, в 1985-м мне было 10 лет, поэтому мое взросление пришлось на период свободы слова, демократических преобразований в нашей стране и окончания холодной войны. Я сейчас с теплотой в сердце вспоминаю это время, наши детские души не были отравлены пропагандой и ненавистью к западным странам. Напротив, мы учились налаживать мосты и понимать друг друга. Это был очень короткий период, но для меня он был очень значимым, так как именно тогда я формировалась как личность.Сейчас я преподаватель английского языка. Благодаря окончанию холодной войны английский язык стал для нас не просто набором текстов в учебниках, а живым инструментом общения с нашими зарубежными друзьями, которые, как оказалось, были не монстрами, а живыми людьми, любящими поэзию, музыку, кино. Сегодня можно просто общаться, и в этом очень большая заслуга Михаила Сергеевича.

    Передайте Михаилу Сергеевичу, что его миротворчество было очень важной миссией, которую, может быть, не все могут оценить,

    но миротворцев ничтожно мало на нашей планете, и человечество нуждается в них.

    «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся».

    С уважением, Татьяна Александрова, Саратов».

    Нурписова Рамиля:

    «Пожелайте от нас Михаилу Сергеевичу крепкого здоровья и светлого ума. Поблагодарите за его смелость, честность. Как его не убили и не отравили? (Ах да, тогда еще наш настоящий Типун был еще цыпленком.) Наверное, члены КПСС были более человечными. Страшно сегодня жить, странно за страну, детей. Всем здоровья!!! Спасибо!»

    Виктор:

    «Здравствуйте! А еще была гласность. Спасибо. Здоровья!

    С уважением, Виктор».

    Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

    Качура Ирина:

    «Передайте, пожалуйста, Михаилу Сергеевичу мои слова поддержки и уважения за то, что он единственный из всех «правителей страны» смог отказаться от власти ради демократических принципов и продемонстрировать возможность существования в нашей стране демократических ценностей: свободы слова, права, человека. Можно представить, как власть, устроенная в нашей стране, развращает. Наличием всевозможных льгот, защиты, денег, возможностей… Никто за весь период новейшей истории страны не смог сам отказаться от этой «кормушки»… А он смог. Тем, что, осознавая последствия развития демократических процессов в стране, которые могут привести к его отстранению, начал такие процессы, продолжал их и не препятствовал им… В этом, я считаю, и заключается доблесть. В этом, на мой взгляд, и проявляется предназначение лидера — служить народу на его благо. Это — моя позиция вот уже много-много лет.

    С пожеланиями здоровья и крепости духа, Качура Ирина Сергеевна».

    Georgy Zakharov:

    «Передайте, пожалуйста, низкий поклон Михаилу Сергеевичу за тот шанс, который он дал миллионам людей и мне лично в 80-х годах проснуться и увидеть мир другими глазами. Те шесть лет — бесценный вклад в историю страны, редкая и ярчайшая звезда на темном небосводе российской истории. Здоровья и душевной гармонии Михаилу Сергеевичу.

    Спасибо.

    Георгий Захаров».

    Муратова Анжелика:

    «Поблагодарите Михаила Сергеевича за свободу и честность, которые он подарил своей стране, за смелость, что решился на то, чтобы подарить своей стране свободу и честность.

    С уважением, Анжелика».

    Круглякова Марина:

    «Мои искренние поздравления Михаилу Сергеевичу!

    Конечно же, в первую очередь пожелания здоровья.

    А еще спасибо, спасибо за то, что многим людям довелось увидеть, что наша страна может меняться и в лучшую сторону. Без этого сейчас было бы совсем тяжко, а так надежда сохраняется. Спасибо Вам за это.

    С уважением, Марина Круглякова».

    Vladimir Slobodinskiy:

    «Михаил Сергеевич!

    Вы — добрая часть из того немного хорошего, что было со мной в мои двадцать пять лет. С юбилеем!

    С уважением, Владимир Слободинский».

    Фото: РИА Новости

    ПРОДОЛЖЕНИЕ

    Источник: Новая газета



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