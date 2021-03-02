Британец рассказал, что его с самого детства преследует жуткий Человек-Пес

02.03.2021, 19:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Житель Великобритании Колин Килти утверждает, что за свою жизнь неоднократно сталкивался с огромным лохматым существом, у которого было человекоподобное тело, а голова похожа на собачью или волчью.

В европейских странах это существо называют Догменом или Человеком-Псом (Собакочеловек). Криптозоологи верят в то, что скорее всего это существо является разновидностью йети.

Недавно британский криптозоолог Ли Солуэй выпустил серию аудиоподкастов под названием "When Cryptids Call", в которых он публикует истории, которые присылают ему очевидцы паранормальных явлений. Однажды ему позвонил мужчина по имени Колин Килти и рассказал о существе, которое жутко пугает его на протяжении всей жизни.

Впервые Колин увидел Догмена 4 октября 1990 года, когда был молодым студентом и однажды вечером вышел погулять в район парка города Хатфилда, графство Хартфордшир. Было уже довольно темно, около 20:30, и в небе висела полная Луна.

Лунный свет хорошо освещал парк и внезапно Колин увидел шевеление в живой изгороди. Присмотревшись, он заметил там крупное животное и сначала подумал, что в парк забрела корова или олень. Когда он посмотрел на ноги этого существа, то увидел две конечности, похожие на задние лапы собаки, если бы она стояла вертикально.

"Я подумал, что если это ее задние лапы, то где передние?", – рассказывает Колин.

В этот момент мимо парка проехал на машине знакомый Колина, который остановился, узнав его, и предложил подвезти. Колин согласился, а когда он сел в машину и снова посмотрел на живую изгородь парка, то теперь явственно разглядел там вертикально стоящую на задних лапах большую "собаку".

"Я сказал своему другу "Смотри, там в проеме собака стоит!", но он посмотрел на меня и сказал, что я наверное слишком много работаю и мне нужно отдохнуть".

С тех пор Колину стали часто сниться кошмарные сны с участием этого существа. В течении многих лет он просыпался по ночам от этих кошмаров. Они повторялись далеко не каждую ночь. но были регулярными.

"Эти кошмары были всегда одинаковые, это существо выскакивало из изгороди, кидалось на меня и разрывало меня в клочья. И я просыпался с криком и весь в поту. Но я все равно не мог поверить в реальность того, что я тогда увидел".

Колин держал свою тайну в секрете от друзей и родных, а в сентябре 2015 года этот кошмар вернулся. В то утро Колин гулял по лесу, находящимся в частном владении, когда наткнулся на огромную кучу фекалий, которая явно указывала на то, что совсем недавно тут находилось некое большое существо.

К слову, в Великобритании самыми крупными животными, живущими в лесах, являются олени. Волков и медведей там перебили давным-давно. И увиденная Колином куча фекалий явно не походила на оленью.

"Я вышел к ручью и тут же ощутил этот мерзкий запах. Это была гнилостная и действительно ужасная вонь. А затем я услышал громкий стук шагов "Тук, тук, тук". Я подумал "Что это за хрень?" и замер на месте. И это существо тоже перестало двигаться".

Колин сначала подумал, что может быть рядом находится кто-то из людей, что работают в лесу, и он громко позвал людей, но не получил ответа. Потом он снова пошел и снова услышал рядом громкий шум шагов. Существо шло за ним.

"Волосы на моем затылке встали дыбом и я продолжал ощущать мерзкий запах. Я присел, чтобы посмотреть через заросли папоротника, потом снова встал. Я шел медленно и это существо тоже шло за мной медленно. Потом я ускорил шаг и оно тоже ускорилось."

Когда Колин наконец дошел до конца леса, он успел мелком заметить среди деревьев нечто очень большое и покрытое волосами. Он тут же подумал, что это та самая "собака", а скорее всего мифический Догмен.

Колин был убежден, что существо в лесу не являлось каким-то шутником в костюме йети или оборотня, так как это были частные владения и посторонние люди там не ходили. Он пытался рассмотреть лицо существа, но кроме волос ничего не разглядел.

"Мне жаль, что в тот момент я не вытащил телефон и не сфотографировал его. Но это было нечто очень большое, я это точно не являлось человеком. К слову, там была еще одна странность. Когда я подходил к лесу, там все было нормально, но едва я вступил в лес, все лесные звуки тут же затихли, словно я был заключен в некий звуконепроницаемый пузырь".

По словам Колина, нечто странное и большое он также дважды видел, когда был еще совсем ребенком, а в последний раз он видел это существо когда уже был женат и гулял с женой по лесу рядом с городком Гоутленд (Северный Йоркшир).

"Мы даже не дошли до леса примерно полмили, когда жена сказала, что ей страшно и что она чувствует что-то странное впереди. Я сказал "Не веди себя как дурочка", но она схватила меня за руку и прижалась, что было странным, так как мы как раз на днях повздорили. Но в этом лесу точно было нечто чуждое, как только мы вышли оттуда, мы оба сразу же почувствовали облегчение. И в этом лесу у меня тоже было ощущение "попадания в пузырь".

По словам Колина он многократно видел странное существо и во время своей поездки на автомобиле в ночное время. Оно перебегало дорогу перед его машиной и двигалось чрезвычайно быстро.

Фактически получалось, что с самого детства Колина Килти преследует нечто крупное и волосатое, иначе и назвать нельзя. Но по какой причине и с какой целью, он не знает.