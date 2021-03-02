НАПК направило в суд админпротоколы в отношении Тупицкого

02.03.2021, 19:44, Новости дня

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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в суд административные протоколы в отношении отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

Документы передали в Голосеевский районный суд Киева. Давать объяснения в суде будет сам Новиков.

Указанные протоколы касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и относительно умышленного невнесение в декларации участка во временно оккупированном Крыму.

Админпротоколы составлены по ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще 1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно вручить судье админпротокол.

Однако 27 октября судьи КСУ проголосовали за признание неконституционным права НАПК выписывать административные протоколы. Таким образом, при рассмотрении этого вопроса Тупицкий имел конфликт интересов.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3824209230972306

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 58 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

Программа “Схемы” 28 октября 2020 года сообщила, что Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в Кореизе, в 2018 году купил небольшой участок земли по соседству, но не внес эту информацию в декларацию. Сам Тупицкий заявлял, что “не знал, как это сделать”.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

Кроме того, ГБР подозревает Тупицкого в самовольном занятии земельного участка и государственной измене.

29 декабря глава государства подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в конце февраля этот срок был продлен еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ 19 января 2021 года заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как “ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях”. 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и, если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

Сейчас Тупицкий работает дистанционно.

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.

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