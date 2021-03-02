 

В Житомирской области объявили подозрение полицейскому, который пытал двух подростков, чтобы они признались в угоне автомобиля

02.03.2021, 19:44, Новости дня
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В Житомирской области объявили подозрение полицейскому, который пытал двух подростков, чтобы они признались в угоне автомобиля. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в январе этого года двух подростков, которые поздно вечером шли из одного в другой населенный пункт Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их избивать, заставляя стоять на коленях. При этом нападавшие требовали от пострадавших признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания.

“Позже на место происшествия прибыл автомобиль патрульной полиции. Однако полицейский вместо оказания помощи подросткам, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля. После этого милиционер ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове”, – говорится в сообщении.

Помимо полицейского, подозрение по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины), объявили еще двум лицам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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