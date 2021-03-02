В Израиле от COVID-19 вакцинировали более половины взрослого населения

02.03.2021, 19:44, Новости дня

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По данным минздрава Израиля на 2 марта 2021 года, 52% взрослого населения Израиля получило две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Это самый большой показатель в мире, пишет издание Newsru.co.il.

Первую дозу вакцины против коронавируса получили 4 772 078 человек, 3 439 919 – вторую дозу препарата.

Полностью вакцинировано 37% населения Израиля или более 52% взрослого (старше 16 лет). Первую прививку получили около 52% израильтян или более 72% взрослого населения.

Со 2 марта в Израиле началась вакцинация граждан, переболевших COVID-19 (при условии, что с момента их выздоровления прошло более трех месяцев). Они будут получать только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

В общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 781 857 больных, продолжают болеть 39 190 человек, 5779 заболевших умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. 9 февраля в Израиле начали бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев.

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя, которая будет делиться данными с разработчиками препарата.

По данным Центрального статистическое бюро на 31 декабря 2020 года, общая численность населения Израиля составляла 9 млн 291 тыс. человек.

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