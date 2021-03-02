Правоохранители не завершили производство Татарова. Пследний день расследования истек 1 марта

02.03.2021, 19:44, Новости дня

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Правоохранители не завершили следствие по уголовному производству заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта. Об этом “Украинской правде” сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ отметили, что после отказа суда продлить сроки следствия прокурор обязан в течение пяти дней совершить одно из действий:

1. закрыть уголовное производство;

2. обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;

3. обратиться в суд с обвинительным актом/ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

По состоянию на вечер 1 марта прокурор ничего из перечисленного не сделал, говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора изданию подтвердили, что действия по завершению расследования “не совершаются”. По их словам, прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда, который не продлил сроки следствия.

В постановлении суда говорится, что она не подлежит обжалованию.

Адвокат одного из подозреваемых Максима Микитася Артур Габриелян, рассказал изданию, что решение суда вступает в силу сразу.

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями происходивших на Майдане событий. В частности, Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”. СМИ называли Татарова “рупором” МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Максима Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения”.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки. 18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля 2021 года в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.

Шевченковский райсуд Киева 1 марта не продлил срок досудебного расследования дела о взятке, в котором фигурирует Татаров.

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