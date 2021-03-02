 

Жена Саркози Бруни отреагировала на обвинительный приговор в отношении ее мужа

02.03.2021, 19:44, Новости дня
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Жена экс-президента Франции Николя Саркози, французская модель и певица Карла Бруни 1 марта в Instagram отреагировала на вынесение судом Парижа обвинительного приговора ее мужу.

“Какая безумная безжалостность, моя любовь. Борьба продолжается, правда всплывет”, – написала она, проиллюстрировав публикацию совместным фото с Саркози.

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Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial)

1 марта 2021 года суд в Париже вынес обвинительный приговор в отношении бывшего президента Франции Саркози, занимавшего этот пост в период с 2007-го по 2012 год. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием.  Он приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых – условно. Саркози не признал вину.

Защита Саркози намерена подать апелляцию на решение суда, а пока она готовится, политик остается на свободе.

Бруни познакомилась с президентом Франции Саркози в 2007 году. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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