 

Индия сделает российский АК-203 основным оружием армии

02.03.2021, 19:40, Разное
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Индия намерена сделать российский АК-203 базовым оружием национальной армии. В будущем автомат станет постоянно использоваться в рядах местных ВС. Такое заявление сделали индийские дипломаты.
Чтобы полностью перейти на применение АК-203, Индии необходимо заключить контракт с российской стороной на совместное производство оружия. Кроме того, Москва должна поставить С-400 в соответствии с ранее оговоренным графиком. Данная система ПВО не имеет аналогов во всем мире. Имея превосходные технические характеристики, она существенно повысит оборонный потенциал Индии.

Нью-Дели планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Москвой в области поставок и производства судов, подлодок, воздушной техники. Индия на сегодняшний день является крупным покупателем российского оружия, пишет информационный портал iReactor.



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