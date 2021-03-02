Поклонники перепутали рыжую Екатерину Шпицу на архивном снимке с Миллой Йовович

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02.03.2021, 19:40, Разное
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Екатерина Шпица решила необычным образом поздравить подписчиков с Днем кошек. Она собрала подборку архивных снимков, на которых позирует с четвероногими друзьями. На одном из фото, где актриса рыжая, фолловеры перепутали ее с Миллой Йовович.
Такой образ нехарактерен для звезды «Экипажа», поэтому поклонники были удивлены ранними экспериментами актрисы с внешностью. У Екатерины Шпицы было рыжее каре с челкой и светлые брови. Поэтому многие написали в комментариях, что она напомнила им героиню фильма Люка Бессона «Пятый элемент», которую сыграла Милла Йовович.

Участница «Танцев со звездами» поздравила всех, у кого есть в доме кошки. Актриса призналась, что ее путь к собственному коту был длинным. Своего питомца она показала на последнем фото «в карусели» в микроблоге Instagram.

Недавно Екатерина Шпица стала женой бизнесмена Руслана Панова, который также является фитнес-тренером. Первый раз артистка была замужем за своим коллегой Константином Адаевым. Брак с каскадером продлился два года, а незадолго до расставания она родила сына Германа. После этого 35-летняя актриса была в отношениях с Марюсом Вайсбергом, но в 2015 году ее роман с режиссером закончился.



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