Мясников назвал вызывающие проблемы с кишечником продукты

02.03.2021, 19:40, Разное

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Доктор Александр Мясников назвал полезные продукты, которые могут вызвать проблемы с кишечником. Эта тема была затронута на канале «Россия-1» в эфире передачи «О самом главном».

Проблемы с желудком появляются из-за переедания. Обилие пищи, такой как молоко и мясо, нередко провоцирует СРК. Самочувствие человека может ухудшиться из-за чрезмерного употребления брокколи, цветной и брюссельской капусты, гороха, фасоли. Все эти продукты являются полезными, но они провоцируют чрезмерное газообразование. При проблемах с кишечником не рекомендуется пить кофе и газированные напитки.

СРК может передаваться по наследству, в основном к данной патологии больше предрасположены молодые женщины. По словам Мясникова, проблемы можно предотвратить посредством регулярной физической активности. Рецепторам постоянно нужно ставить определенные задачи. Когда человек прыгает, бегает и напрягается, нервная система понимает, что все действия направлены на обеспечение нормальной работы сосудов, мышц и внутренних органов.

Факторами риска является избыток жиров, недостаточное поступление клетчатки в организм, стресс, употребление спиртных напитков, гормональный дисбаланс, кишечные инфекции, сбои в режиме дня.

Источник: www.vesti.ru