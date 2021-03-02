Мнение: Новый мир Греты Тунберг

02.03.2021, 19:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Техас, 2021. Лед и снег на фоне пальм. Феерично

Нельзя было не заметить, что в этом году у нас была, наконец, первая настоящая зима за много-много лет. Нет, морозы по 15-20 градусов случались и раньше, снег тоже выпадал (за исключением прошлогодней “предковидной” зимы, когда снега в Москве не было вообще, ни одного дня). Но эта зима была уникально (для моей памяти) последовательной: она и началась когда надо (в конце ноября, а не в январе), и снег сразу выпал и уже не сходил, и на Новый Год (удивительно!) было вполне снежно, и температура в “плюсовую зону” если и заходила, то очень редко и ненадолго… В общем, была, так сказать, “зима моего детства”, уровня 70х-80х прошлого века, когда мы про это все баловство типа +7 +10 в январе, с абсолютно чистыми до асфальта тротуарами, и не слыхивали.

А уж про то, что творилось в мире, уже масса всего понаписано. Европу завалило, в США и вовсе случился коллапс, причем наши московские холода пришли даже на американский Юг, в Техас – в субтропики, по сути! Заваленный снегом “зеленый” Техас, обледенелые ветряки, лопнувшие трубы водопровода и канализации, неработающие из-за снега солнечные батареи – форменный апокалипсис.

Теперь еще пишут, что самое главное для Европы течение Гольфстрим рекордно замедлило свою скорость, и это по идее должно привести к тому, что средняя температура в Европе (да и у нас) начнет падать еще быстрее. Что за мировые катаклизмы, и почему именно в этом году?!

Волей-неволей приходит в голову мысль, что такие внезапные погодные перемены как-то связаны с последствиями “ковидного удара” по мировой экономике и туризму – поскольку удар-то был невиданной силы. Туризм фактически прекратился, полеты гражданской авиации упали на 80% (вот он, “углеродный след”!), экономика сильно замедлилась, упал мировой трафик движения (а значит, выбросы того СО2 из автомобильных двигателей), упало производство всего – а значит, упало и производство отходов и всяческие выбросы в атмосферу)…

Если замедление мировой экономики и впрямь привело к похолоданию в масштабах планеты (и это можно было бы назвать “эффект Греты Тунберг”) – то у него, получается, случился довольно парадоксальный результат, который никакая Грета предвидеть не могла: а именно – получается, что похолодание чуть ли не первым делом… убивает “зеленую энергетику”! Как уже я написал выше: снежные тучи закрывают солнце, раз, и заваливают снегом солнечные батареи – двойной эффект, убивающий “энергию солнца”. И второе – обледеневают ветряки, из-за чего “энергия ветра” тоже, соответственно, идет лесом.

А самое главное – “энергии ветра и солнца” в ситуации похолодания оказывается просто тупо недостаточно. Оказывается, что людям надо просто греться, нужны пиковые нагрузки на энергосистему – и это именно то, чего ВИЭ-источники дать в принципе неспособны. То есть в ситуации под кодовым названием Настоящая Зима требуется по полной задействовать энергию, получаемую традиционным образом – не из солнца и ветра, а из ископаемых угля, нефти и газа.

Это идет до такой степени вразрез со всеми планами ведущих стран Запада, ООН, МВФ, Мирового Банка, Бидельбергского клуба и всех прочих мировых влиятельных организаций – что, честно говоря, просто дух захватывает. Как они теперь будут выкручиваться, интересно? Воистину – Стихия встала на пути всех этих великих комбинаторов. Все уже было утверждено и расписано, все что надо подключено, планы “сокращения углеводородной экономики до нуля” утверждены по годам аж до 2050 года в мировом масштабе, все правительства и надправительства типа ЕС взяли под козырек и приступили к выполнению – и тут нате вам, КАЗУС.

А всё Грета…

Ощущаю в себе некое злорадство. Это ж до какой степени я перестал любить Прогресс! Просто позор.