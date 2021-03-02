Следственный комитет начал проверку по факту растраты при разработке дизайна логотипа ЗАО «Кировлес» студией Артемия Лебедева

02.03.2021, 19:31, Разное

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Следственный комитет Кировской области изучит обстоятельства получения дизайн-студией Артемия Лебедева 540 млн рублей за разработку логотипа ЗАО «Кировлес» в 2009 году.

По мнению правоохранителей, в сделке присутствуют признаки растраты.

По данным следствия, контракт между «Кировлесом» и студией Лебедева был заключён не напрямую, а через зарегистрированную на Виргинских островах фирму «Naval Offshore Ltd», долями в которой владеют Марк Рокфеллер, Джордж Сорос и неустановленная гражданка ФРГ.

Над эскизами логотипа студия работала более 7 месяцев, в течение которых дизайнеры и представители «Кировлеса» неоднократно проводили рабочие встречи в Монте-Карло, Ницце и на некоторых швейцарских горнолыжных курортах, чтобы согласовать правки. В итоге был принят первоначальный вариант логотипа.

В случае обнаружения признаков растраты против Лебедева может быть возбуждено уголовное дело. Сам дизайнер факт растраты отрицает.

– Нам заплатили, и мы честно сделали свою работу. Это был сложный проект, в который вовлекли 30 человек из разных стран, в том числе из Швейцарии, Евросоюза и Таджикистана. Каждую копейку мы честно отработали, и результат получился выдающийся. Мама говорит, что всё это – провокация, устроенная моими недоброжелателями, – заявил Артемий Лебедев.

Ранее студия Артемия Лебедева разработала новый дизайн флага Японии.

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